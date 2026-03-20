В двух школах Екатеринбурга стартует пилотный проект по борьбе с детским матом

Сразу в двух школах Екатеринбурга в ближайшее время стартует пилотный проект по борьбе с использованием ненормативной лексики детьми. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

Проект по борьбе с детским сквернословием хотят провести в общеобразовательной школе №28 и детской школе искусств №14. К работе с детьми будут привлечены социальные психологи и педагоги, а также волонтеры и родители.

Итоги планируется подвести в конце учебного года. После изучения результатов уральский опыт борьбы с детским матом можно будет распространить и на другие учебные заведения.

"Сегодня, к сожалению, ненормативная лексика в общественных пространствах не редкость. Ее можно услышать не только от взрослого человека, но и от ребенка. Очень часто нецензурная речь звучит в стенах школ, это общественное пространство. Использование ненормативной лексики там нарушает действующие статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях", - прокомментировала ситуацию председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.

По ее словам, сегодня стала очевидна необходимость изменений в федеральном законодательстве.

"Учителя не могут в силу ограничений федерального закона "О персональных данных" фиксировать на видео правонарушения со стороны учеников. Именно поэтому предлагается внести изменения в этот закон, а также предусмотреть в КоАП РФ норму об ответственности за оскорбление педагогических и медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей", - отметила глава думы Екатеринбурга.

Ранее в Русской православной церкви призвали ввести крупные штрафы для родителей, чьи дети матерятся или проявляют агрессию в отношении учителей.