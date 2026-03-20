Глава Екатеринбурга: Реальной альтернативой деструктивным влияниям является волонтерство

20 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга: Реальной альтернативой деструктивным влияниям является волонтерство

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о принимаемых мерах по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи. По его словам, волонтерство помогает бороться с деструктивным влиянием на молодежь.

"Профилактика и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма – задача не только силовых структур, но и каждого, кто стремится к справедливости и безопасности. Особенно важно проводить эту работу среди молодежи", – заявил градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии уральской столицы.

По его словам, ключевую роль в этом направлении играет просвещение, воспитание юного поколения в духе уважения к другим культурам и религиям, поддержка инициатив, а также создание условий для открытого и доверительного диалога.

"Реальной альтернативой деструктивным влияниям является волонтерство. В нашем городе действует более 400 добровольческих объединений, в деятельность которых на постоянной основе вовлечены свыше 110 тысяч молодых людей", – акцентировал глава Екатеринбурга.

Еще одним эффективным инструментом, по мнению Алексея Орлова, является содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних.

Планируется, что в этом году полезным и оплачиваемым трудом будет занято не менее 6 тысяч подростков. Ребята будут ухаживать за зелеными уголками, попробуют себя в роли корреспондентов, помощников вожатых, краеведов, IT-специалистов и других специальностях.

Волонтеры из волонтерского центра адресной помощи гражданам (мобилизованным и их родственникам)(2022)|Фото: Накануне.RU

"Окажем нашей молодежи необходимую поддержку, ведь за ними – будущее", – резюмировал градоначальник.

Ранее директор департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев представил городским депутатам отчет о реализации муниципальной программы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания за последние пять лет. За это время было проведено более 1000 городских событий с общим охватом свыше 930 тысяч человек. Открыто более 400 волонтерских объединений, в которых занято свыше 100 тысяч человек (от 7 лет и старше).

Артем Николаев рассказал, что в 2025 году в голосовании по проекту "Комфортная городская среда" участвовали 4485 волонтеров, собравших 273 108 голосов (около 70% от общего числа). А в рамках фестиваля "Лето на работе!" в 2025 году трудоустроено около 6500 несовершеннолетних – это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Продолжает действовать программа трудовых отрядов главы города "Орлята" для молодых людей от 14 до 18 лет.

Теги: Алексей Орлов, экстремизм


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети