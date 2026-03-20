Глава Екатеринбурга: Реальной альтернативой деструктивным влияниям является волонтерство

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил о принимаемых мерах по профилактике экстремизма и терроризма среди молодежи. По его словам, волонтерство помогает бороться с деструктивным влиянием на молодежь.

"Профилактика и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма – задача не только силовых структур, но и каждого, кто стремится к справедливости и безопасности. Особенно важно проводить эту работу среди молодежи", – заявил градоначальник, слова которого приводят в пресс-службе мэрии уральской столицы.

По его словам, ключевую роль в этом направлении играет просвещение, воспитание юного поколения в духе уважения к другим культурам и религиям, поддержка инициатив, а также создание условий для открытого и доверительного диалога.

"Реальной альтернативой деструктивным влияниям является волонтерство. В нашем городе действует более 400 добровольческих объединений, в деятельность которых на постоянной основе вовлечены свыше 110 тысяч молодых людей", – акцентировал глава Екатеринбурга.

Еще одним эффективным инструментом, по мнению Алексея Орлова, является содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних.

Планируется, что в этом году полезным и оплачиваемым трудом будет занято не менее 6 тысяч подростков. Ребята будут ухаживать за зелеными уголками, попробуют себя в роли корреспондентов, помощников вожатых, краеведов, IT-специалистов и других специальностях.

"Окажем нашей молодежи необходимую поддержку, ведь за ними – будущее", – резюмировал градоначальник.

Ранее директор департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев представил городским депутатам отчет о реализации муниципальной программы в сфере молодежной политики и патриотического воспитания за последние пять лет. За это время было проведено более 1000 городских событий с общим охватом свыше 930 тысяч человек. Открыто более 400 волонтерских объединений, в которых занято свыше 100 тысяч человек (от 7 лет и старше).

Артем Николаев рассказал, что в 2025 году в голосовании по проекту "Комфортная городская среда" участвовали 4485 волонтеров, собравших 273 108 голосов (около 70% от общего числа). А в рамках фестиваля "Лето на работе!" в 2025 году трудоустроено около 6500 несовершеннолетних – это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Продолжает действовать программа трудовых отрядов главы города "Орлята" для молодых людей от 14 до 18 лет.