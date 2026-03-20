Вакцину от клещевого энцефалита привезут в Свердловскую область к концу апреля

Вакцину против клещевого энцефалита для льготников в Свердловской области ожидают к концу апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава. Сейчас готовятся документы для размещения аукциона на закупку, который должен состояться в марте.

"В случае признания закупки состоявшейся, заключение контрактов возможно в апреле 2026 года, после чего вакцина поступит в медучреждения региона", — рассказала замминистра здравоохранения Среднего Урала Екатерина Барсаева.

Напомним, что вакцинация от клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь прививок. Несмотря на это, льготная категория свердловчан все же может получить ее бесплатно. Остальным придется ставить прививку за счет личных средств.