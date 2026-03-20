Очистные сооружения в четырех округах Тюменской области проектируются концессионером

Очистные сооружения в четырех округах Тюменской области проектируются концессионером, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специалисты "Росводоканал Тюмень" приступили к проектированию четырех очистных сооружений канализации (КОС) в селах Аромашево, Большое Сорокино, Ярково и Исетское.

В селе Исетское существующие КОС в сутки очищают около 1 000 кубометров стоков. Технологическая линия устарела и нуждается в обновлении. Суточная производительность проектируемой станции увеличится до 2 500 кубометров, а современные технологии обеспечат глубокую очистку сточных вод.

Аналогичная ситуация в Ярково. Там производительность КОС планируется увеличить до 1 500 кубических метров. В Аромашево и Большом Сорокино таких коммунальных объектов не было. Их строительство внесет существенный вклад в экологическое благополучие территорий.

"Наше предприятие является крупным водопотребителем. Мы ежедневно проводим мониторинг качества воды из рек Тура и Ишим и как никто другой осознаем важность защиты водных объектов в регионе. Мы применяем современные технологии, которые позволяют проводить глубокую очистку хозяйственно-бытовых стоков и возвращать в водные объекты воду чище, чем мы забираем на этапе водоподготовки. У нас накоплен колоссальный опыт, и мы готовы применить его в муниципалитетах", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Летом текущего года новые КОС будут введены в селе Упорово. Технологическая линия построена и готова к опытно-промышленным испытаниям. Строители завершают прокладку линейных коммуникаций. Сооружения смогут очищать до 1500 кубометров стоков в сутки.



В соответствии с заключенными в прошлом году соглашениями концессионеру предстоит реконструировать и построить в Тюменской области 16 крупных очистных сооружений канализации.