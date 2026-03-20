Очистные сооружения в четырех округах Тюменской области проектируются концессионером

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Очистные сооружения в четырех округах Тюменской области проектируются концессионером

Очистные сооружения в четырех округах Тюменской области проектируются концессионером, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Специалисты "Росводоканал Тюмень" приступили к проектированию четырех очистных сооружений канализации (КОС) в селах Аромашево, Большое Сорокино, Ярково и Исетское.

В селе Исетское существующие КОС в сутки очищают около 1 000 кубометров стоков. Технологическая линия устарела и нуждается в обновлении. Суточная производительность проектируемой станции увеличится до 2 500 кубометров, а современные технологии обеспечат глубокую очистку сточных вод.

Аналогичная ситуация в Ярково. Там производительность КОС планируется увеличить до 1 500 кубических метров. В Аромашево и Большом Сорокино таких коммунальных объектов не было. Их строительство внесет существенный вклад в экологическое благополучие территорий.

"Наше предприятие является крупным водопотребителем. Мы ежедневно проводим мониторинг качества воды из рек Тура и Ишим и как никто другой осознаем важность защиты водных объектов в регионе. Мы применяем современные технологии, которые позволяют проводить глубокую очистку хозяйственно-бытовых стоков и возвращать в водные объекты воду чище, чем мы забираем на этапе водоподготовки. У нас накоплен колоссальный опыт, и мы готовы применить его в муниципалитетах", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Летом текущего года новые КОС будут введены в селе Упорово. Технологическая линия построена и готова к опытно-промышленным испытаниям. Строители завершают прокладку линейных коммуникаций. Сооружения смогут очищать до 1500 кубометров стоков в сутки.

В соответствии с заключенными в прошлом году соглашениями концессионеру предстоит реконструировать и построить в Тюменской области 16 крупных очистных сооружений канализации.

