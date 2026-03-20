ЕС в изоляции и на грани банкротства - Орбан

Глупая и самоуверенная политика ЕС привела его к изоляции, а теперь приближает и к банкротству, если в Европе не одумаются насчет отказа от российских энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Фактически ЕС не ведет переговоров ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. Но энергетический кризис невозможно преодолеть без сотрудничества с ними. Европа не выживет без российской нефти, когда на пороге глобальный дефицит топлива.

"Поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть. Мы не сможем выжить в этой ситуации", - сказал Орбан после саммита ЕС в Брюсселе.

Из-за войны в Иране резко выросли цены на нефть и газ. Они прибавили в цене уже более 100% и превышают 800 долларов за тысячу кубометров. Нефть стоит около 100 долларов за баррель. На саммите ЕС евролидеры пытались что-то решить, но все свелось к убеждению самих себя в том, что стратегия ЕС заключается в "декарбонизации промышленности", то есть в замене ископаемого топлива низкоуглеродными источниками энергии местного производства.

Тем временем мир столкнулся с самым масштабным энергетическим кризисом за последние 40 лет, считает вице-премьер России Александр Новак.