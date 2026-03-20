Россияне стали тратить меньше денег

Центробанк зафиксировал падение потребительского спроса. Эксперты ведомства объясняют это тем, что в конце 2025 года россияне совершили много покупок "впрок". Тогда люди спешили потратить деньги из-за новостей о скором повышении НДС и утилизационного сбора. Сейчас этот ажиотаж прошел, и внутренний спрос стал более сдержанным. Сами предприниматели в своих прогнозах также отмечают, что покупатели начали вести себя осторожнее.

Все же, Центральный банк сообщил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированным темпам развития. В свежем пресс-релизе регулятор отметил, что в начале 2026 года бурный рост деловой активности сменился более спокойной динамикой. Это подтверждают как оперативные данные статистики, так и опросы руководителей предприятий.