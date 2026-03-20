В работе молодежного парламента при Астраханской облдуме приняли участие подростки, находящиеся в непростой жизненной ситуации

Молодёжный парламент при думе Астраханской области провёл расширенное заседание в нестандартном формате. Мероприятие прошло под руководством Андрея Золотова и было посвящено работе с молодёжью, находящейся в непростой жизненной ситуации. Встреча состоялась по поручению спикера областной думы Игоря Мартынова.

На заседании состоялся специальный просмотр и обсуждение фильма режиссёра Андрея Медведева "Предательство". В нём говорится о молодых людях, осуждённых за террористическую и экстремистскую деятельность. В основе сюжета – их исповеди. Авторы поднимают вопросы о моральном выборе, ответственности за поступки перед законом и близкими, а также об опасности влияния спецслужб недружественных стран. Кинолента, поднимающая важные вопросы нравственного выбора, ответственности и последствий поступков, стала основой для серьёзного и доверительного разговора.

"Такие встречи крайне важны. Они позволяют не просто поговорить с ребятами на сложные темы, но и сделать это на примере понятного им современного материала. Фильм "Предательство" заставляет задуматься о ценности доверия, семьи и дружбы, что особенно актуально для нашей аудитории. По поручению Игоря Мартынова мы будем и дальше развивать подобные форматы работы, чтобы помогать подросткам находить верные ориентиры в жизни", - отметила заместитель председателя общественного Молодёжного парламента при Думе Астраханской области Дарья Дубкова.

После просмотра состоялось живое обсуждение, в котором молодые парламентарии обсудили с подростками сюжетные перипетии и их связь с реальной жизнью. Ребята смогли открыто высказать свое мнение и получить ответы на волнующие их вопросы. Мероприятие обозначило новые векторы работы Молодёжного парламента по социальной адаптации и поддержке подростков, оказавшихся в сложных обстоятельствах, и профилактике правонарушений в молодежной среде, сообщает дума Астраханской области.