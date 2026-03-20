20 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Расследование дела о пытках на автомойке в Каменске-Уральском завершено

Следственный комитет завершил работу по громкому уголовному делу о пытках на автомойке в Каменске-Уральском. Теперь его рассмотрит суд.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, речь идет об эпизоде с похищением нескольких девушек и истязанием двоих из них. На скамье подсудимых оказались трое молодых людей 2005-2008 годов рождения. Как показало расследование, в начале января 2025 года у одного из жителей Каменска-Уральского (дело которого выделено в отдельное производство) возник конфликт с двумя девушками. После этого молодой человек решил похитить их и поиздеваться, для чего привлек четырех своих знакомых.

Вечером 3 января сообщники похитили двух участниц конфликта, а также еще двоих несовершеннолетних подруг одной из девушек. Всех доставили на автомойку на улице Карла Маркса, где удерживали против их воли на протяжении нескольких часов. Более того, к двум девушкам применяли физическое насилие, а также обливали их моющими химическими средствами и холодной водой. Впоследствии мучители отпустили всех похищенных.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, конфликт с последующей дикой расправой произошел из-за оскорблений в интернете.

"Сотрудники полиции Каменска-Уральского по "горячим следам" установили всех участников ЧП и задержали подозреваемых. Собранные материалы для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела представители МВД оперативно направили в органы регионального СКР. Фигуранты являются местными жителями и гражданами РФ. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 158 УК РФ "Кража", по материалам полиции суд наказал его штрафом в 10 тысяч рублей. Видимо, вердикт суда, к большому сожалению, не стал поводом для него задуматься о том, как можно себя вести в цивилизованном обществе, а как нельзя", - отметил полковник Горелых.

По делу состоялись допросы свидетелей, потерпевших, их законных представителей и обвиняемых. Проведены проверки показаний на месте, очные ставки, осмотры мест происшествия и предметов, а также выемки. Кроме этого, проведены судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, а дела еще двоих фигурантов выделены в отдельные производства.

Стоит отметить, что пытки девушек стали лишь одним эпизодом в целой череде преступлений, совершенных бандой с уральской автомойки. В одном из них оказался замешан бывший полицейский.

Теги: автомойка, пытки, дело, расследование, полиция, СК, Каменск-Уральский


