Центробанк зафиксировал инфляцию на уровне 5,9%

Годовая инфляция в России на 16 марта 2026 года составила 5,9%. Такую цифру привел Центральный банк в своем отчете. Представители ведомства отмечают, что рост цен постепенно замедляется и приближается к плановым значениям.

Специалисты Банка России ожидают, что уже во второй половине 2026 года инфляция опустится до целевых 4%. Эксперты прогнозируют, что в 2027 году этот показатель станет устойчивым. По расчетам регулятора, темпы роста цен остановятся на отметке 4% или даже окажутся немного ниже.

Сообщалось, что в январе дефицит российского бюджета достиг 1,72 трлн рублей, что составляет почти половину от плана на весь год в 3,786 трлн рублей. Несмотря на пугающие цифры и экстренное совещание у президента, эксперты призывают не паниковать. Депутат Госдумы Михаил Делягин объяснил, что такая ситуация повторяется ежегодно из-за новой системы авансирования: теперь правительство Михаила Мишустина выдает деньги исполнителям госконтрактов заранее, а не после завершения работ.