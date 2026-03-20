Умер глава "киевского патриархата" Филарет (Денисенко)

В Киеве в возрасте 97 лет умер экс-кандидат на пост главы Русской православной церкви (1990 г.), один из лидеров церковного раскола на Украине Филарет (Денисенко).

Ему было 97 лет. О смерти сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, пишет ТАСС.

Филарет (в миру - Михаил Антонович Денисенко) родился в 1929 г., и некогда был митрополитом Русской православной церкви - возглавлял Киевскую и Галицкую кафедру. В 1990 г. наряду с митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (будущим патриархом Алексием II) и митрополитом Ростовским и Новочеркасским Владимиром (Сабоданом) был одним из трёх кандидатов на пост патриарха РПЦ. Позже ушёл в раскол. В 1992 г. лишён сана, через пять лет после этого предан анафеме. На Украине имел титул "патриарха Киевского".