Минпромторг вводит обязательную маркировку автозапчастей для борьбы с подделками

Минпромторг России представил план обязательной маркировки запчастей, опубликовав проект постановления на портале нормативных актов. Новые требования затронут широкий перечень товаров - от компонентов двигателей до узлов спецтехники. Чиновники разработали поэтапный график, который позволит бизнесу безболезненно внедрить государственные стандарты контроля в свои рабочие процессы.

С сентября 2026 года участники рынка начнут регистрацию в системе мониторинга, а с декабря того же года производители обязаны наносить коды идентификации на каждую деталь. Финальный этап наступит в декабре 2027 года, когда государство начнет отслеживать полный путь товара до конечного потребителя. Такие меры продиктованы огромным количеством нелегальной продукции, которая угрожает безопасности дорожного движения и не соответствует техническим регламентам.

Сейчас в стране уже проходит масштабный эксперимент по маркировке автокомпонентов, который продлится до конца лета 2026 года. Этот тестовый период поможет компаниям заранее отладить механизмы прослеживаемости и подготовиться к обязательным требованиям. В итоге правительство рассчитывает полностью обелить рынок запчастей и гарантировать автовладельцам покупку только качественных и проверенных комплектующих.

Сообщалось, что в начале 2026 года в России подешевели популярные автозапчасти из Китая: тормозные диски, фильтры, колодки и амортизаторы потеряли в цене от 15% до 18%. Стоимость снизилась благодаря массовому переходу на китайские аналоги, которые стоят на треть дешевле оригиналов, а также стабильному курсу юаня.