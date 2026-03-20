Водоканал на три месяца закроет улицу Уральских рабочих в Екатеринбурге

Водоканал на три месяца перекроет движение транспорта по улице Уральских рабочих в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 апреля по 30 июня на участке от дома № 31 до дома № 33 будут вестись работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения к жилому дому на улице Уральских рабочих, 26. На месте ведения работ установят соответствующие знаки.

Объехать участок можно по улицам Стахановской, Победы, Ильича и Калинина.

Руководство МУП "Водоканал" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по завершении работ обязуется восстановить элементы благоустройства.