Дмитрий Песков рассказал о будущем переговоров по Украине и экспорте ресурсов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд важных заявлений о текущей международной обстановке. Он отметил, что власти пока не выбрали место для нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но Россия рассчитывает продолжить этот диалог в ближайшее время. Песков назвал нынешнюю паузу временной и выразил недоумение, почему Европа предпочитает втягиваться в конфликт вместо того, чтобы способствовать миру. По его словам, европейским странам стоит обратить внимание на ситуацию вокруг Ирана, а не провоцировать дальнейшее обострение на украинском направлении.

В сфере экономики пресс-секретарь подчеркнул, что Россия готова полностью удовлетворить растущий мировой спрос на удобрения. Также он подтвердил планы страны перенаправить экспорт нефти и газа на новые, более привлекательные рынки. При этом Песков выдвинул жесткое требование к киевскому режиму: Украина должна без всяких условий прекратить любые попытки ударов по газовым компрессорным станциям. Это условие остается принципиальным для обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры региона.

Отдельно представитель Кремля коснулся темы сотрудничества с латиноамериканскими партнерами. Россия поддерживает постоянную связь с руководством Кубы и обсуждает различные варианты помощи республике. В завершение брифинга Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине дня у Владимира Путина запланирован международный телефонный разговор. Таким образом, Москва продолжает активную дипломатическую работу и поиск новых экономических возможностей на фоне глобальных перемен.

