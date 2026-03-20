В Пермском крае оштрафовали собственника воздушного шара, с купола которого прыгали экстремалы

В Пермском крае к административной ответственности привлекли собственника воздушного шара, с купола которого осуществлялись экстремальные прыжки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Пермской транспортной прокуратурой в ходе мониторинга информационного пространства выявлена публикация в СМИ о прыжках с парашютом экстремалов с двух тепловых аэростатов в Кунгурском муниципальном округе Пермского края.

В этой связи транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований воздушного законодательства, в ходе которой установлено, что полеты аэростатов осуществлялись без необходимой документации и без разрешения уполномоченных органов.

По инициативе транспортного прокурора собственник воздушного судна привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4, ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов на сумму 33 тыс. рублей.