Крупнов: "Вместо "разбора полётов" из-за убоя скота в Сибири Медведев оскорбляет Зеленского"

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов высказался о поведении зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

По мнению Крупнова, вместо того, чтобы ехать в Новосибирскую область, в Козиху, и на пару с правоохранителями разбираться в причинах убоя скота, Медведев "публикует в отключаемом государством же Telegram пост, где семь раз оскорбляется Зеленский".

"Не ясно, почему оскорбляется только семь раз. Ведь можно было бы и 77 раз. Или даже 777 раз", - написал Крупнов в своём telegram-канале.

Речь идёт о посте Медведева от 19 марта, в котором бывший президент России рассуждает о том, что Зеленский планирует остаться на своём посту. Оборотов, под которыми подразумевается глава Украины, действительно семь: "мерзкая зелёная тля", "вонючий пёс", "смердящий труп", "шатающийся от наркоты зомби", "тварь", "эта особь", "потасканная бл**ь".