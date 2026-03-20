В Госдуме не исключают отключения России от внешнего интернета

В "московских гостиных" ходят слухи, что вслед за Telegram в России могут отключить и внешний интернет. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Он считает, что это выглядит вполне правдоподобным. Но эта попытка не удастся. Зато несистемная оппозициия получит хороший козырь и может попытаться возглавить борьбу за свободный интернет. И указывает на спор внутри власти: одни говорят, что это нанесет большой вред платформенной экономике, другие - что сохранение власти важнее.

"После атак по Дубаю олигархи, похоже, поняли: кроме России, для них места в мире нет", - написал депутат.

В конце 2025 года глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский заверил, что российский сегмент интернета не планируется отключать от зарубежных сервисов, об этом речь не идет. Так он прокомментировал постановления Правительства, в соответствии с которым расширено число угроз, когда Роскомнадзор может вмешиваться в управление Рунетом.

Ранее Делягин высказал предположение, что Telegram вскоре в России заблокируют. Прогноз фактически оправдывается, хотя официального решения нет.

Интересно, что в последние месяцы активизировалось составление "белого списка" интернета - перечня ресурсов, доступ к которым сохранится для пользователей в периоды ограничений или полного отключения мобильного интернета.