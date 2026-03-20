В Приморье построят склад для маркетплейсов

В Приморье построят большой складской комплекс. Его общая площадь составит 89 тыс. "квадратов". В нём будут сдавать в аренду места для ведущих российских и международных маркетплейсов и ритейлеров.

В комплексе расположат складские блоки, административные и вспомогательные здания, КПП, навесы, парковочные зоны и объекты инженерной инфраструктуры. Он предназначен для размещения арендаторов, занимающихся хранением, переработкой и распределением грузов.

В проект вложат 5,3 млрд руб., сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).