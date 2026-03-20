Александр Бречалов поздравил мусульман Удмуртии с окончанием Рамадана и поблагодарил за совместную работу на благо региона

20 марта мусульмане всего мира встречают Ураза-байрам. Традиционно на рассвете верующие Удмуртской Республики встретили праздник окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан, коллективной молитвой. Этот праздник стал неотъемлемой частью не только жизни мусульман, но и всего многонационального народа региона.

На праздничный завтрак поздравить мусульманское сообщество приехал Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он поблагодарил всех мусульман республики, актив религиозной общины за участие в реализации масштабных проектов в регионе.

«Закончился священный для всех мусульман мира месяц Рамадан – время духовного и телесного очищения. В этот месяц добрые дела особенно ценны. Ведь в самой сути ислама лежат благотворительность, благие поступки, помощь ближнему. И мы видим, как много важных и значимых проектов ежегодно реализуется под вашим началом. В рамках проекта «Нить жизни» в Ижевске, Воткинске, Сарапуле, Балезино и Кезе вы открыли 7 кабинетов психологической помощи для будущих мам. Благодаря вашим усилиям сомневающиеся женщины смогли сделать правильный выбор. Ваш проект «Буду мамой» помогает родителям освоить тонкости ухода за малышами. Вы организуете подарки многодетным семьям и семьям наших защитников, участников СВО. Это очень важно, потому что для всей нашей страны повышение рождаемости, поддержка семьи – стратегическая задача" – сказал Александр Бречалов.

Он напомнил, что Президент объявил 2026 - Годом единства народов России.

"Я могу уверенно сказать, что в Удмуртии все живут в мире, взаимопонимании и согласии, вне зависимости от национальности и вероисповедания. И в этом в том числе большая заслуга всей мусульманской общины и ее духовного наставника – Фаиз-хазрата. Искреннее спасибо вам за это. От всей души желаю вам мира, любви и согласия в семьях. С праздником!» , - сказал Глава Удмуртии.

Александр Бречалов также высоко оценил еще одно важное направление работы мусульманского сообщества республики - участие в волонтерском движении. На базе Духовного управления мусульман Удмуртии создано общественное объединение «Волонтеры-мусульмане». В его рядах и юные жители региона. Большое внимание Муфтият Удмуртии уделяет вопросам формирования здорового образа жизни среди населения - «Тропа здоровья», крытое футбольное поле и современная спортивная площадка в поселке Шунды и т.д. По традиции представители исламской общины - одни из самых активных участников ежегодной Межконфессиональной спартакиады. В центре «Уникум», где дети могут изучать авиамоделирование, робототехнику, гончарное дело, живопись, кулинарию, изучать татарский, английский языки. Организует досуг для детей и подростков и туристический клуб «Мусафир». Они сплавляются по рекам и поднимаются в горы, тренируются на школьном скалодроме.

Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин так же обратился ко всем собравшимся с поздравлениями, поблагодарил всех неравнодушных мусульман за их участие в благотворительных проектах: «Сегодня мы видим, что мир меняется. И мне здорово отметить, что людей, которые делают благие дела, становится намного больше. Добровольные деяния и успешные результаты – заряжают и хочется делать еще больше добрых дел. Месяц Рамадан – месяц добрых дел. Он закончился, но добрые дела не заканчиваются».