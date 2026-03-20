Жителя Каменска-Уральского, расстрелявшего чужую квартиру, отправили в колонию

Суд вынес приговор стрелку из Каменска-Уральского. Ближайшие годы мужчина проведет за решеткой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказался местный житель Александр Бутко. Сам инцидент произошел 3 августа 2024 года. Как показало расследование, в тот день пьяный Бутко в поисках своей сожительницы пришел к дому ее подруги на улице Шестакова в Каменске-Уральском.

Ошибочно полагая, что сожительница находится в гостях, мужчина расстрелял из пневматического пистолета окна чужой квартиры. Однако в тот момент кроме подруги внутри были лишь маленькие дети и несовершеннолетняя племянница. После стрельбы уралец высказал в их адрес угрозы убийством.

Через несколько часов Бутко вернулся и вновь устроил стрельбу. В результате никто из жильцов не пострадал. Итогом этой выходки стало возбуждение уголовного дела о хулиганстве с применением оружия. Злоумышленника установили быстро.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Александра Бутко виновным. По совокупности преступлений ему назначено 5,5 лет колонии общего режима.