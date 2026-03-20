Ветераны Великой Отечественной войны и другие жители Тюменской области получат выплаты ко Дню Победы

Более 30 000 ветеранов Великой Отечественной войны и других жителей Тюменской области получат единовременные выплаты ко Дню Победы, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мера предоставляется ежегодно по распоряжению губернатора Тюменской области. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 160 млн рублей. Региональные выплаты предоставляются в дополнение к федеральным.

Перечисление средств осуществляется автоматически начиная с апреля, дополнительных заявлений или обращений не требуется. Размеры выплат: 20 000 рублей - участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, ветеранам, награжденным знаками "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Сталинграда", 15 000 рублей - жителям Тюменской области, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны или проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 10 000 рублей - жителям Тюменской области, родившимся до 31 декабря 1931 года включительно, а также детям военнослужащих, погибших или пропавших без вести в период Великой Отечественной войны.

3 000 рублей - жителям Тюменской области, родившимся до 9 мая 1945 года включительно и не относящимся к другим категориям граждан, имеющих право на материальную помощь ко Дню Победы. Этот вид поддержки предоставляется с 2020 года.

На март 2026 года в Тюменской области проживают: 31 участник Великой Отечественной войны, 52 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 45 жителей блокадного Ленинграда, два жителя осажденного Сталинграда, 1 457 тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, 304 вдовы участников Великой Отечественной войны.