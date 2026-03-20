Visa запретила работу карт трех белорусских банков в Европе

Платежная система Visa прекращает обслуживание карт трех крупных белорусских банков на территории Европейской экономической зоны. Под запрет попали операции Белагропромбанка, Белгазпромбанка и местного Альфа-банка. Теперь их клиенты не смогут расплачиваться в магазинах, снимать наличные или делать переводы в странах Евросоюза, Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Ограничения также коснутся покупок в интернет-магазинах и оплаты популярных сервисов, таких как такси или доставка еды, если их финансовые центры находятся в Европе, сообщил "Интерфакс".

Сами банки в официальных сообщениях подтвердили, что Visa приняла такое решение на фоне международных санкций. В качестве альтернативы финансовые организации предлагают клиентам переходить на карты системы Mastercard, которая пока не вводила подобных запретов. При этом банки подчеркивают, что внутри Беларуси и в странах за пределами европейского региона карточки Visa продолжают работать в обычном режиме. Проблемы с платежами затронут только те операции, которые проходят через европейский или британский процессинг.

Ранее в Госдуме РФ предупредили о растущих рисках при использовании старых карт Visa и Mastercard, так как их защитные системы постепенно устаревают. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков предложил наделить Центробанк правом принудительно ограничивать срок действия таких карт ради безопасности граждан.