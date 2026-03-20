Эксперт рассказал, как накопить на высокую пенсию к 2026 году

HR-эксперт Алексей Чихачев объяснил правила начисления пенсий, которые начнут действовать в 2026 году. Чтобы получить право на выплаты, человеку нужно отработать минимум 15 лет и накопить 30 пенсионных баллов (ИПК). Итоговую сумму государство считает по простой формуле: накопленные баллы умножает на их стоимость, а с 1 января она составит 156,76 рубля и прибавляет к этому фиксированную выплату в размере 9584,69 рубля, пишет "Газета.ру".

Главным секретом высокой пенсии эксперт называет "качественный стаж". Это означает, что человек должен работать официально с белой зарплатой, а работодатель - исправно платить за него все взносы. Оптимально, если стаж составит 35-40 лет или больше. При этом даже очень высокий доход не позволяет копить баллы бесконечно. Специалист напомнил, что закон разрешает получить максимум 10 баллов за один год, какую бы зарплату ни получал работник.

Существует еще один способ увеличить итоговую сумму - выйти на пенсию позже положенного срока. Если отложить оформление выплат на период от 1 года до 10 лет, государство применит повышающие коэффициенты. В итоге будущая пенсия зависит от трех главных условий: как долго человек работал официально, какой доход он подтвердил документами и в каком возрасте решил обратиться за деньгами.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года Социальный фонд России увеличит социальные пенсии на 6,8%, в результате чего средняя выплата по стране вырастет до 16,5 тысячи рублей. Самую большую прибавку, около 1,6 тысячи рублей, получат дети-инвалиды и инвалиды с детства первой группы - их ежемесячные пособия составят 24,5 тысячи и 25,4 тысячи рублей соответственно.