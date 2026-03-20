Александр Соколов провел в столице успешную защиту концепции филиала Национального центра «Россия» в Кирове

Губернатор Кировской области Александр Соколов в Москве провел защиту концепции проекта строительства в регионе филиала Национального центра «Россия». Мероприятие прошло под председательством первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко и заместителя руководителя Администрации Президента Максима Орешкина. Его участниками были дважды Герой Советского Союза, прославленный космонавт Виктор Савиных, сенатор России от Кировской области, генерал-полковник Виктор Бондарев и активисты Движения Первых.

"Это настоящий подарок Кировской области в год ее 90-летия. Чтобы получить высокую оценку и поддержку в строительстве объекта, заручиться доверием, мы провели большую работу. Вместе с молодежью, предприятиями и общественностью разработали концепцию и систему программных мероприятий. Все это позволит нам повысить наш инвестиционный и туристский потенциал, проводить крупные федеральные и международные программы — от молочного конгресса до Волго-вятского инвестфорума", — сказал Александр Соколов.

Филиал Национального центра "Россия" будет размещен в центре города Кирова на территории бывшего вертолетного училища. Здесь также разместят университетский кампус, комплекс единоборств и художественной гимнастики, будет создан крупнейший в России фиджитал-центр.

В 2026 году планируется выполнение работ по проектированию филиала, в 2027 – 2028 годах будет построено здание, в 2029 году филиал планируют открыть.

Губернатор Кировской области подчеркнул, что филиал Национального центра «Россия» создается с целью создать условия для формирования прежде всего среди подрастающего поколения чувства гордости за успехи страны и региона.

"Именно поэтому в здании филиала расположится мультимедийный парк «Россия — моя история». В его концепцию будет включен региональный компонент эпох Хлынова – Вятки – Кирова в истории страны. Такое расположение обеспечит преемственность прошлого, настоящего и будущего России", — подчеркнул Александр Соколов.

Планируется, что посещать филиал будут воспитанники детсадов, школ, ссузов и вузов Кировской области в рамках образовательных программ. «Движение Первых», Общество «Знание» и другие общественные объединения получат площадку для проведения своих мероприятий. Для молодого поколения будет создана возможность виртуального посещения выставки, а в офлайн-формате основа экспозиции будет интерактивной.

Еще одна функция создаваемого филиала - продвижение темы добрососедства.



"Мы называем наш регион «Воротами Русского Севера», он соединяет Поволжье с Северо-Западом, а Центральную Россию с Уралом. Кировская область — единственный регион, граничащий сразу с 9 субъектами России. Поэтому и работу филиала мы будем выстраивать под лозунгом «Кировская область – регион добрых соседей», — сказал губернатор.

Площадка филиала станет местом проведения фестиваля «Регион добрых соседей», турконгресса «Ворота Русского Севера» и других значимых мероприятий.