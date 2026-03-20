Ограничения Telegram привели к росту объемов рекламы в нем

После появления сообщений о возможной блокировке Telegram в мессенджере стало больше рекламы.

Рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15-20% по сравнению с началом года и примерно на 50% – относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришёлся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов, пишет "Ъ".

Ранее эксперты в IT-сфере сочли, что блокировка Telegram уже идёт. 14 марта зафиксировано около 6 тыс. сбоев, 15-го – 12 тыс. Эксперт по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов ожидает блокировки мессенджера в этом году. Он считает, что отчасти это такая помощь мессенджеру Мах.

По некоторым данным, полная блокировка может произойти с 1 апреля. В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли эти сведения. А вот зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов заявил, что после блокировки доступ к мессенджеру будет невозможно получить даже с VPN.