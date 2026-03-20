20 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Ограничения Telegram привели к росту объемов рекламы в нем

После появления сообщений о возможной блокировке Telegram в мессенджере стало больше рекламы.

Рекламодатели резко нарастили активность в мессенджере. Количество публикаций выросло на 15-20% по сравнению с началом года и примерно на 50% – относительно аналогичного периода 2025-го. Пик пришёлся на 12 февраля, когда вышло почти 52 тыс. рекламных постов, пишет "Ъ".

Ранее эксперты в IT-сфере сочли, что блокировка Telegram уже идёт. 14 марта зафиксировано около 6 тыс. сбоев, 15-го – 12 тыс. Эксперт по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов ожидает блокировки мессенджера в этом году. Он считает, что отчасти это такая помощь мессенджеру Мах.

По некоторым данным, полная блокировка может произойти с 1 апреля. В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли эти сведения. А вот зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов заявил, что после блокировки доступ к мессенджеру будет невозможно получить даже с VPN.

Теги: Telegram, блокировка, реклама


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.03.2026 14:29 Мск По сути, Telegram уже заблокирован - эксперт
Ранее 16.03.2026 12:15 Мск "Ъ": блокировка Telegram уже началась
Ранее 12.03.2026 15:18 Мск В ГД заявили, что Telegram не будет работать даже через VPN
Ранее 06.03.2026 08:11 Мск ФАС: Реклама в Telegram нарушает закон о рекламе
Ранее 27.02.2026 16:00 Мск Власти Иркутска отозвали разрешение на митинг против блокировки Telegram
Ранее 27.02.2026 09:52 Мск Блокировка Telegram дискредитирует российскую государственность, - Делягин
Ранее 24.02.2026 14:53 Мск Депутат ГД: Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами
Ранее 24.02.2026 13:00 Мск Песков: Telegram не сотрудничает с властями России, вот они и отвечают на это
Ранее 24.02.2026 07:45 Мск Дурова могут признать в России пособником террористов
Ранее 19.02.2026 14:52 Мск В Госдуме сомневаются в безопасности переписки в Telegram 
Ранее 19.02.2026 13:53 Мск Бортников: ФСБ не ведет никаких переговоров с основателем Telegram
Ранее 19.02.2026 10:10 Мск Сенатор призвал Telegram "убрать плесень"
Ранее 18.02.2026 11:15 Мск Шадаев: Telegram проигнорировал запрос на удаление запрещенной информации, за что и замедлен
Ранее 18.02.2026 10:02 Мск У Дурова считают неизбежной блокировку Telegram в России
Ранее 17.02.2026 13:49 Мск В Госдуме заявили, что надежда на снятие ограничений с Telegram остается
Ранее 16.02.2026 15:38 Мск Роскомнадзор прокомментировал заявление депутата ГД о Telegram
Ранее 13.02.2026 08:10 Мск Совбез России призвали разобраться с замедлением Telegram
Ранее 11.02.2026 19:52 Мск ЕР заблокировала инициативу с призывом объяснить причины замедления Telegram
Ранее 11.02.2026 14:15 Мск В Госдуме изучат правовые основания замедления Telegram в России
Ранее 10.02.2026 15:44 Мск РКН подтвердил ограничение работы Telegram
Ранее 10.02.2026 15:18 Мск В Госдуме ничего не знают о замедлении Telegram
Ранее 10.02.2026 10:40 Мск Telegram сбоит вторые сутки
Ранее 03.02.2026 09:45 Мск КПРФ призвала ввести мораторий на блокировку соцсетей
Ранее 30.01.2026 15:20 Мск В России могут ввести бессрочный мораторий на блокировку WhatsApp* и Telegram
Ранее 27.01.2026 14:32 Мск Глава IT-комитета Госдумы назвал комментарии о возможной блокировке Telegram "спекуляциями"
Ранее 27.01.2026 14:00 Мск В Госдуме сочли возможной блокировку Telegram до осенних выборов
Ранее 22.01.2026 11:41 Мск В Общественной палате России не исключили блокировку Telegram
Ранее 16.01.2026 13:54 Мск Источник: Роскомнадзор частично блокирует Telegram в России

