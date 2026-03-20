В Первоуральске отец снова забрал дочь у родной матери и скрылся

Судебные приставы снова разыскивают мужчину, который скрылся со своей дочерью Софией 2019 г.р. Подобное происходило еще в 2022 году, однако девочку удалось найти. В этот раз отец не вернул ребенка матери после установленного судом порядка общения.

Ранее суд обязал Гальянова передать Софию матери для совместного проживания, однако он так этого и не сделал, по месту регистрации не проживает, на связь с судебным приставом-исполнителем не выходит и продолжает скрываться.



Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, отец девочки объявлен в исполнительный розыск. Также в отношении него расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ "Самоуправство" и должник объявлен в федеральный розыск.

Граждан просят оказать содействие в поиске 7-летней девочки и исполнении решения суда. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по одному из телефонов:

Конфиденциальность любой информации и сведений гарантируется.