Участок третьей нитки водовода между Велижанским водозабором и Тюменью построят до конца 2027 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Особенности прохождения трассы будущего водовода, пересечение с существующими земельными участками и возможности оформления сервитута рассмотрели на совещании в департаменте ЖКХ Тюменской области.

К работе подключены администрации Тюмени и Нижнетавдинского округа, Главное управление строительства и департамент имущественных отношений Тюменской области.

Проектные и строительные работы выполняет компания "Тюмень Водоканал", которая выиграла это право по итогам открытого аукциона.

"Этот объект очень важен для надёжного водоснабжения более миллиона жителей трех муниципалитетов. Тюменской области доверили свободные остатки средств федерального бюджета в виде казначейского инфраструктурного кредита (КИК). При этом определены очень сжатые сроки и строгие условия. Мы должны завершить все процедуры и ввести его в эксплуатацию до конца 2027 года", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Третья нитка позволит на 30% увеличить объем подаваемой в агломерацию воды с Велижанских водоочистных сооружений, в перспективе снимет вопросы дефицита воды, позволит подключать новые микрорайоны к системе городского водоснабжения, увеличит надежность сети

За средства КИК планируется построить 11 км водовода диаметром 1000 мм. Оставшийся участок магистрали будет реализован в рамках концессионного соглашения.

Федеральное финансирование также направлено на строительство первых в г. Тюмени сооружений по очистке ливневых стоков, которые должны снизить агломерационную нагрузку на р. Туру, и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки на ул. Монтажников в Тюмени. Срок строительства всех трёх проектов — конец 2027 года.