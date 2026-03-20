Участок третьей нитки водовода между Велижанским водозабором и Тюменью построят до конца 2027 года

20 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Участок третьей нитки водовода между Велижанским водозабором и Тюменью построят до конца 2027 года

Участок третьей нитки водовода между Велижанским водозабором и Тюменью построят до конца 2027 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Особенности прохождения трассы будущего водовода, пересечение с существующими земельными участками и возможности оформления сервитута рассмотрели на совещании в департаменте ЖКХ Тюменской области.

К работе подключены администрации Тюмени и Нижнетавдинского округа, Главное управление строительства и департамент имущественных отношений Тюменской области.

Проектные и строительные работы выполняет компания "Тюмень Водоканал", которая выиграла это право по итогам открытого аукциона.

"Этот объект очень важен для надёжного водоснабжения более миллиона жителей трех муниципалитетов. Тюменской области доверили свободные остатки средств федерального бюджета в виде казначейского инфраструктурного кредита (КИК). При этом определены очень сжатые сроки и строгие условия. Мы должны завершить все процедуры и ввести его в эксплуатацию до конца 2027 года", - подчеркнул директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Третья нитка позволит на 30% увеличить объем подаваемой в агломерацию воды с Велижанских водоочистных сооружений, в перспективе снимет вопросы дефицита воды, позволит подключать новые микрорайоны к системе городского водоснабжения, увеличит надежность сети

За средства КИК планируется построить 11 км водовода диаметром 1000 мм. Оставшийся участок магистрали будет реализован в рамках концессионного соглашения.

Федеральное финансирование также направлено на строительство первых в г. Тюмени сооружений по очистке ливневых стоков, которые должны снизить агломерационную нагрузку на р. Туру, и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки на ул. Монтажников в Тюмени. Срок строительства всех трёх проектов — конец 2027 года.

Теги: водозабор, Тюмень Водоканал, водовод


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети