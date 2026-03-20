Суд отправил в воспитательную колонию уральского подростка, напавшего на девочку

На Среднем Урале вынесен приговор подростку, напавшему на девочку из села Мостовское. Ближайшие годы парень проведет в воспитательной колонии.

Напомним, школьница пропала вечером 15 сентября 2024 года. На следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась.

Вскоре парень признался и рассказал детали на месте преступления. Оказалось, что так он мстил за обиды. Против подростка возбудили дело о покушении на убийство малолетней.

После завершения расследования дело передали в суд в начале июля прошлого года. Однако затем было вынесено постановление о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.

Сегодня, 20 марта, был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам подросток частично признал свою вину. Он не оспаривал обстоятельства, но настаивал, что убивать никого не хотел.

Тем не менее, Верхнепышминский городской суд признал его виновным в покушении на убийство малолетней. Парню назначено 4 года и 10 месяцев воспитательной колонии. Также в пользу пострадавшей девочки с него взыскана компенсация морального вреда в 1 млн рублей.

Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.