Суд отправил в воспитательную колонию уральского подростка, напавшего на девочку

20 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

Суд отправил в воспитательную колонию уральского подростка, напавшего на девочку

На Среднем Урале вынесен приговор подростку, напавшему на девочку из села Мостовское. Ближайшие годы парень проведет в воспитательной колонии.
Напомним, школьница пропала вечером 15 сентября 2024 года. На следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась.

Вскоре парень признался и рассказал детали на месте преступления. Оказалось, что так он мстил за обиды. Против подростка возбудили дело о покушении на убийство малолетней.

После завершения расследования дело передали в суд в начале июля прошлого года. Однако затем было вынесено постановление о возвращении дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения.

Сегодня, 20 марта, был вынесен приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, сам подросток частично признал свою вину. Он не оспаривал обстоятельства, но настаивал, что убивать никого не хотел.

Тем не менее, Верхнепышминский городской суд признал его виновным в покушении на убийство малолетней. Парню назначено 4 года и 10 месяцев воспитательной колонии. Также в пользу пострадавшей девочки с него взыскана компенсация морального вреда в 1 млн рублей.

Приговор вступит в силу через 15 суток, если за это время не будет обжалован.

Теги: подросток, девочка, нападение, колония, суд, Мостовское


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.12.2025 15:19 Мск Прокуратура снова отправила в суд дело подростка, напавшего на девочку в селе Мостовское
Ранее 24.07.2025 14:19 Мск Суд вернул в прокуратуру дело уральского подростка, напавшего на девочку
Ранее 04.07.2025 10:16 Мск Дело подростка, ударившего камнем по голове девочку из села Мостовское, передают в суд
Ранее 15.05.2025 12:03 Мск Суд продлил арест подростку, напавшему с камнем на соседку в селе Мостовское
Ранее 30.09.2024 14:42 Мск Школьницу из уральского села, пострадавшую от рук 15-летнего соседа, выписали из больницы
Ранее 27.09.2024 14:10 Мск Уральского подростка, ударившего девочку камнем по голове, отправили под стражу
Ранее 18.09.2024 16:11 Мск Уральского подростка, обвиняемого в нападении на 12-летнюю соседку, отправили под домашний арест
Ранее 18.09.2024 07:59 Мск Мстил за обиды: на Урале подростку предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы
Ранее 17.09.2024 16:26 Мск СМИ: Подросток сознался в избиении 12-летней школьницы под Екатеринбургом
Ранее 17.09.2024 14:21 Мск ЧМТ, перелом позвонка и разрыв печени. 12-летнюю школьницу перевели на ИВЛ после нападения под Екатеринбургом
Ранее 17.09.2024 08:45 Мск Полиция нашла подозреваемого в нападении на 12-летнюю школьницу под Екатеринбургом
Ранее 16.09.2024 10:58 Мск 12-летнюю школьницу, пропавшую под Екатеринбургом, нашли в тяжелом состоянии

