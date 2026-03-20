В Сургуте задержали живодерку, избившую кота

Полуживого кота бросили на мусорке в Сургуте. Избитое животное нашли волонтеры Центра помощи животным, 18 марта, во дворе дома на ул. Ленина, 50, говорится в группе "Новости Сургута и ХМАО".

У кота переохлаждение, внутричерепное давление, переломы, гематомы, падающая температура. Состояние стабилизировали, но прогнозы неутешительные. Он не ест, не пьет и боится прикосновений.

Живодера из Сургута вычислили по записям с камеры домофона. Жительница дома на Ленина, 50 поделилась скриншотами с камер видеонаблюдения. На них видно, как человек выходит из подъезда и на одном из снимков заметен кошачий хвост. Вероятно, кот лежал на улице с 14.00 на морозе.

Личность живодера была установлена. Подозреваемой оказалась женщина - 1971 года рождения. Проводится проверка. Полицейские доставили ее в отдел.