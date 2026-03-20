Экспорт российской пшеницы может вырасти вдвое

По итогам текущего месяца объём экспорта российский пшеницы может составить 4,3 – 4,5 млн т. При этом влияние на выручку может оказать "плавающая" пошлина, размер которой рассчитывают по формуле, учитывающей закупочные цены.

Если по итогам марта показатель экспорта пшеницы составит указанные 4,3 – 4,5 млн т, то он вдвое превысит показатель марта 2025 г. За неделю аналитики увеличили свои прогнозы по экспорту на 16,2 – 21,6%.

К факторам, влияющим на рост экспорта, добавляется высокий спрос: импортёры заинтересованы в пополнении стратегических резервов зерна. Аналитики не исключают, что на рынок начнет давить рост экспортной пошлины, размер которой рассчитывается по формуле, учитывающей закупочные цены, пишет "Ъ".

Ранее Россия за первые 20 дней февраля реализовала за рубеж 1,66 млн т пшеницы. Самым крупным клиентом остается Египет, купивший 416,9 тыс. т, хотя это существенно меньше (на 42%) показателя предыдущего года. Далее следуют Кения и Турция, последняя сильно расширила закупки – почти втрое, до 214,2 тыс. т. Ещё значительными партиями воспользовались Судан (145,5 тыс. т) и Ирак (108 тыс. т). Израиль приобрёл гораздо больше российской пшеницы, увеличив закупки на треть – до 82,7 тыс. т, а Нигерия слегка подтянула показатели, заказав 64,6 тыс. т.