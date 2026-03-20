Игорь Мартынов приветствовал камызякских учеников класса правоохранительной направленности на торжественном принятии присяги

В Лицее №1 имени А.П. Гужвина города Камызяк Астраханской области прошло торжественное мероприятие, в рамках которого состоялось посвящение семиклассников в ряды полицейского класса.

В этом торжественном мероприятии - старте профориентационного проекта приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, заместитель председателя комитета Думы по экономике и инвестиционной политике Андрей Маркин, глава района Михаил Черкасов, заместитель начальника УМВД России по Астраханской области - полковник полиции Сергей Прелов.

В своем поздравлении юным астраханцам спикер регионального парламента Игорь Мартынов подчеркнул значимость подобных проектов для формирования кадрового резерва.

«Сегодня вы сделали первый осознанный шаг на пути служения Отечеству и закону. Уверен, что знания и принципы, которые вы получите здесь, станут прочным фундаментом для вашего будущего, независимо от того, какую профессию вы в итоге выберете. Желаю вам целеустремленности, отличной учебы и быть настоящей опорой для своей школы и родного края», — сказал, обращаясь к школьникам, Игорь Мартынов.

Поясним - инициатива по созданию полицейского класса является шагом в рамках работы по ранней профориентации учащихся. Одновременно стоит задача по воспитанию у юных граждан чувства патриотизма, гражданственности, уважения к закону. Учебная программа будет включать кроме общеобразовательных дисциплин также основы права, строевую и физическую подготовку, ознакомительный курс по истории и деятельности правоохранительных органов России.

Учебная программ класса правоохранительной направленности сформирована таким образом, чтобы способствовать формированию у школьников дисциплины, воспитанию чувства справедливости, ответственности и долга, то есть способствовать воспитанию настоящего гражданина.

В ходе торжественной церемонии школьники дали клятву быть достойными звания юного правоохранителя.