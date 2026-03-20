Обвиняемую в хищении средств на Универсиаду-2023 оставили в СИЗО

Елену Гуляеву, обвиняемую в хищении средств на проведение Всемирной летней Универсиады-2023 оставили в СИЗО. Решение о продлении меры пресечения вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, с 5 мая по 21 декабря 2022 года Гуляева похитила крупную сумму, которую выделили на создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Арест продлен по 30 апреля текущего года. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса в суд вышестоящей инстанции.