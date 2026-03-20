Юный борец из Екатеринбурга представит Россию на Первенстве мира

Юный уральский спортсмен Игорь Бальцевич успешно выступил на Первенстве России по джиу-джитсу среди детей 12-13 лет, которое состоялось в Калуге.

Для молодых борцов это ключевой турнир года – по его итогам формируется состав национальной сборной России, которая в августе отправится на Первенство мира в Абу-Даби.

В Калуге Бальцевич стал вторым и завоевал серебряную медаль, получив право представить Россию на мировом турнире.

Еще один уралец Александр Дерябин стал третьим и вошел в резервный состав национальной сборной. Оба спортсмена тренируются в Академии единоборств РМК.