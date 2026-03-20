В Нефтеюганске мужчина перевел мошенникам пять миллионов, "спасая" свои деньги от мошенников

В Нефтеюганске мужчина совершил 69 транзакций в попытке спасти свои деньги от мошенников и в итоге перевел им пять миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

63-летнего мужчину развели по классической схеме - через мессенджер он получил сообщение якобы от лица директора компании, в которой работает. На деле с мужчиной связался мошенник. Он сообщил, что в компании произошла утечка данных и с югорчанином свяжется сотрудник спецслужбы. В результате нефтеюганца убедили установить на телефон другой мессенджер для "безопасного общения". Ему отправили ссылку, по которой нужно было позвонить представителю финансовой организации. Женский голос сообщил югорчанину, что из-за утечки персональных данных мошенники могут похитить все денежные средства с его банковских счетов. Чтобы этого избежать, необходимо было срочно перевести деньги на "безопасный счет".

В результате потерпевший обналичил свои сбережения и совершил 69 денежных операций через различные банкоматы города.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере). Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мер по установлению и задержанию причастных лиц.