В Березовском разыскивают очевидцев ДТП с автобусом, сбившим 16-летнюю девушку

В Березовском пассажирский автобус сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП.

Авария произошла 19 марта около 15.00 на улице Красных Героев, 70. Предварительно, водитель ПАЗа, следовавший по маршруту №2 "Автостанция – Березовский – Овощное отделение", наехал на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автобуса. Девушка с тяжелыми травмами головы, ушибами госпитализирована в реанимационное отделение ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. Сотрудникам полиции водитель рассказал, что не увидел пешехода. В тот момент в салоне находилось 10 пассажиров - никто не пострадал.

Водителем оказался 63-летний местный житель с 42 годами стажа за рулем. За это время он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. Проведенное освидетельствование показало, что он трезв. Также известно, что несовершеннолетняя направлялась из учебного заведения в сторону дома.



В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.18 КоАП РФ "Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам", а также составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством с неисправностями". В отношении должностного лица, являющегося собственником автобуса, составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ "Выпуск на линию транспортного средства с неисправностями", решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью.

Проводится проверка. Очевидцев произошедшего или граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: +7 (34369) 4-75-00 или 02.