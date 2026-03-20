В Березовском разыскивают очевидцев ДТП с автобусом, сбившим 16-летнюю девушку

20 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Березовском разыскивают очевидцев ДТП с автобусом, сбившим 16-летнюю девушку

В Березовском пассажирский автобус сбил 16-летнюю девушку, переходившую дорогу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей ДТП.

Авария произошла 19 марта около 15.00 на улице Красных Героев, 70. Предварительно, водитель ПАЗа, следовавший по маршруту №2 "Автостанция – Березовский – Овощное отделение", наехал на подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автобуса. Девушка с тяжелыми травмами головы, ушибами госпитализирована в реанимационное отделение ДГКБ № 9 города Екатеринбурга. Сотрудникам полиции водитель рассказал, что не увидел пешехода. В тот момент в салоне находилось 10 пассажиров - никто не пострадал.

ДТП с автобусом и 16-летней девушкой в Березовском на улице Красных Героев, 70(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Водителем оказался 63-летний местный житель с 42 годами стажа за рулем. За это время он 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ. Проведенное освидетельствование показало, что он трезв. Также известно, что несовершеннолетняя направлялась из учебного заведения в сторону дома.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.18 КоАП РФ "Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам", а также составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ "Управление транспортным средством с неисправностями". В отношении должностного лица, являющегося собственником автобуса, составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ "Выпуск на линию транспортного средства с неисправностями", решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью.

Проводится проверка. Очевидцев произошедшего или граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефону: +7 (34369) 4-75-00 или 02.

Теги: Березовский, ДТП, автобус, подросток


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети