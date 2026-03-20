Оман: Нужно помочь США выйти из войны с Ираном

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди считает, что США совершили критическую ошибку, ввязавшись в войну с Ираном под давлением Израиля.

По его словам, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убедил президента США Дональда Трампа в том, что целенаправленные удары по высшему руководству Ирана приведут к краху режима. Будто бы Иран настолько ослаблен санкциями, внутренними разногласиями и атаками на ядерные объекты в июне 2025 года, что после первых же ударов и убийства духовного лидера страны должна последовать немедленная капитуляция. А на деле вышло, что теперь США могут быть втянуты в длительную войну, причем может понадобиться наземное вторжение, которое вообще может иметь непредсказуемые последствия. Так что план не сработал, и пора сворачивать военную кампанию.

Нужно помочь США закончить эту неправомерную войну, поскольку Белый дом утратил контроль над внешней политикой, уверен аль-Бусаиди. Он подчеркнул, что агрессия США незаконна, хотя он осуждает и Иран.

Оман пострадал от иранских ударов, хотя не так сильно, как Катар или ОАЭ. Тегеран нанес серию ударов беспилотниками по портам Дукм и Салала, которые используются США. Пострадали также два нефтяных танкер, есть погибшие и раненые.