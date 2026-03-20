В Новосибирской области завершают изъятие скота из зоны вспышки пастереллёза

В Новосибирской области власти завершают изъятие скота там, где произошла вспышка пастереллёза. Новых случаев заболевания нет.

"У нас были очаги в крупных хозяйствах, и из таких осталось последнее, <...> где проводятся работы сегодня", - приводит РИА Новости слова руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергея Нешумова.

Напомним, в России ширится история с загадочным "особо опасным заболеванием". Массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей своё хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке бешенства и пастереллёза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот и почему требуется его уничтожение.