Российские паралимпийцы попали в список "Миротворца" после триумфа в Италии

20 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Российские паралимпийцы попали в список "Миротворца" после триумфа в Италии

Украинский радикальный ресурс "Миротворец" включил в свою базу данных российских спортсменов, которые успешно выступили на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии. В списки попали горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, а также лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков. Накануне атлеты посетили Кремль, где встретились с президентом Владимиром Путиным. Во время торжественной церемонии российский лидер выразил особое уважение спортсмену-колясочнику и преклонил перед ним колено, вручая государственную награду. Эти события и спортивные достижения россиян стали поводом для их внесения в перечень экстремистского сайта, пишет "КП".

Сборная России завершила зимние Паралимпийские игры в Италии на третьем месте в общекомандном зачете. Команда из шести человек показала невероятную результативность и привезла домой 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В итоговой таблице россиян обошли только сборные Китая с 15 золотыми медалями и США с 12 наградами высшей пробы. При этом делегации этих стран превосходили российскую группу по численности в несколько раз. Несмотря на минимальный состав участников, российские паралимпийцы смогли опередить десятки других государств и занять лидирующие позиции в мировом рейтинге.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских паралимпийцев, обвинив их в пропаганде и поддержке оборонного сектора. Всего в новый санкционный список попали 130 человек и 48 компаний, включая представителей Ирана, однако ограничения против спортсменов эксперты связывают с их триумфальным выступлением в Италии под государственным флагом.

Теги: миротворец, сайт, база


