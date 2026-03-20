Российские паралимпийцы попали в список "Миротворца" после триумфа в Италии

Украинский радикальный ресурс "Миротворец" включил в свою базу данных российских спортсменов, которые успешно выступили на зимней Паралимпиаде-2026 в Италии. В списки попали горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев, а также лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков. Накануне атлеты посетили Кремль, где встретились с президентом Владимиром Путиным. Во время торжественной церемонии российский лидер выразил особое уважение спортсмену-колясочнику и преклонил перед ним колено, вручая государственную награду. Эти события и спортивные достижения россиян стали поводом для их внесения в перечень экстремистского сайта, пишет "КП".

Сборная России завершила зимние Паралимпийские игры в Италии на третьем месте в общекомандном зачете. Команда из шести человек показала невероятную результативность и привезла домой 12 наград: 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. В итоговой таблице россиян обошли только сборные Китая с 15 золотыми медалями и США с 12 наградами высшей пробы. При этом делегации этих стран превосходили российскую группу по численности в несколько раз. Несмотря на минимальный состав участников, российские паралимпийцы смогли опередить десятки других государств и занять лидирующие позиции в мировом рейтинге.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских паралимпийцев, обвинив их в пропаганде и поддержке оборонного сектора. Всего в новый санкционный список попали 130 человек и 48 компаний, включая представителей Ирана, однако ограничения против спортсменов эксперты связывают с их триумфальным выступлением в Италии под государственным флагом.