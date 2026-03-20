Уральца отправили в колонию за хранение пороха, который он нашел в лесу

Житель уральского города Кировград осужден за незаконное хранение пороха. Мужчина нашел его в лесу и теперь отправится в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июне 2025 года уралец гулял в лесном массиве и обнаружил в земле деревянный ящик с находящимися внутри емкостями с порохом. Он сложил вещество, лежавшее в трех металлических и одной полимерной банках, к себе в рюкзак, после чего ушел домой.

Там мужчина и хранил свою находку вплоть до ее обнаружения сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2025 года. Взрывотехническая судебная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является порохом и смесью порохов общей массой 502 грамма и изготовленное промышленным способом.

За его незаконное хранение Кировградский городской суд назначил уральцу 2 года и 10 месяцев колонии строгого режима. Также мужчина заплатит штраф в 10 тысяч рублей.