Власти России нашли новые причины для отказов в согласованиях митингов

Власти России нашли замену "коронавирусным" ограничениям и начали отказывать в согласовании митингов по другим основаниям.

Среди таких примеров – ситуация в Казани, где "Яблоку" указали, что не понятны цели и конкретные результаты акции в защиту интернета. В Иркутской области протесты против блокировок назвали не соответствующими закону. Алтайской ячейке КПРФ, которая хотела выступить против замедления Telegram и политрепрессий, ответили, что эти лозунги не отражают реальности и вводят в заблуждение.

Член президиума ЦК КПРФ, глава юрслужбы партии Георгий Камнев сказал "Независимой газете", что полной статистики отказов пока нет, однако около пяти запретов акций за свободный интернет уже зафиксировано. Он уверен, что всё-таки дело не в тотальном запрете улицы для оппозиции, а в том, что именно тема интернета болезненна для власти. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с изданием отметил, что власти действительно ищут новый подход к отказам в согласовании акций.

"А точнее, набор оснований, которые можно применять в зависимости от ситуации. Это даёт гораздо больше гибкости: сегодня отказ можно объяснить процедурой, завтра – вопросами безопасности, послезавтра – якобы некорректной формулировкой цели мероприятия", - сказал Гращенков.