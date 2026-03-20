Средний Урал закупит в лизинг 132 автобуса

Свердловская область приобретет в лизинг 132 новых автобуса в рамках программы обновления общественного транспорта. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, Минтранс России одобрило соответствующую заявку региона.

105 автобусов поступят в Екатеринбург, 12 - в Ревду, по шесть - в Каменск-Уральский и Верхнюю Пышму и три - в Краснотурьинск.

"Мы используем все возможные инструменты для решения транспортного вопроса в регионе, и большая поддержка идет из федерального центра в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", - написал Паслер.

По его словам, сейчас с Минпромторгом России также обсуждается вопрос о закупке по федеральной программе льготного лизинга еще 20 автобусов для Екатеринбурга, двух для Богдановича и 11 для Полевского.

Паслер добавил, что только за последние пять лет Средний Урал приобрел 741 автобус, что позволило полностью обновить муниципальные автобусные парки в Талице, Ирбите и Нижнем Тагиле. В этом году на городские маршруты региона выйдут не менее 220 новых автобусов.