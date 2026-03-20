В Нижневартовске сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия

В Нижневартовске полицейский уволен в связи с утратой доверия по требованию окружной прокуратуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Установлено, что сотрудник ГИБДД Нижневартовска получал взятки от директора и работника коммерческой организации за непривлечение к административной ответственности за нарушение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

При этом меры к урегулированию конфликта интересов им приняты не были.

Прокурор города внес в адрес начальника УМВД России по Нижневартовску представление с требованием об увольнении сотрудника полиции в связи с утратой доверия. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования сотрудник правоохранительных органов уволен в связи с утратой доверия.

В отношении сотрудника полиции по факту получения взяток возбуждено и расследуется уголовное дело.