На трассе "Екатеринбург – Тюмень" два автомобиля загорелись после ДТП

На Среднем Урале произошло ДТП с возгоранием двух автомобилей. Сейчас в обстоятельствах разбираются автоинспекторы.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась 19 марта на 245-м километре трассы "Екатеринбург – Тюмень" в Тугулымском районе. Предварительно установлено, что у легкового авто произошла поломка и его водитель совершил вынужденную остановку на правой полосе. Водитель грузовой "ГАЗели", ехавший в попутном направлении, не увидел препятствие и наехал на стоящий автомобиль.

В результате столкновения обе машины загорелись. На место незамедлительно прибыл экипаж ДПС. Он обеспечил безопасность движения, ограничив проезд на данном участке. Возгорание было ликвидировано и движение по трассе восстановлено.

Как уточнили в ГАИ, в результате инцидента пострадавших нет. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.