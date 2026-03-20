СМИ: В деревне Козиха отключили связь и начали уничтожать скот

В Новосибирской области, в деревне Козиха якобы начали уничтожать скот, предварительно отключив сотовую связь.

На место якобы приехали полиция и ветеринары и начали уничтожение скота в местном крестьянско-фермерском хозяйстве "Водолей". Об этом сообщает "Сибирский экспресс", уточняя, что не может подтвердить информацию из-за отсутствия связи в деревне.

Напомним, в России ширится история с загадочным "особо опасным заболеванием". Массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей своё хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке бешенства и пастереллеза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот и почему требуется его уничтожение.