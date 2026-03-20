СМИ: В деревне Козиха отключили связь и начали уничтожать скот

20 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Новосибирская область
Фото: Накануне.RU

СМИ: В деревне Козиха отключили связь и начали уничтожать скот

В Новосибирской области, в деревне Козиха якобы начали уничтожать скот, предварительно отключив сотовую связь.
Читайте также:

На место якобы приехали полиция и ветеринары и начали уничтожение скота в местном крестьянско-фермерском хозяйстве "Водолей". Об этом сообщает "Сибирский экспресс", уточняя, что не может подтвердить информацию из-за отсутствия связи в деревне.

Напомним, в России ширится история с загадочным "особо опасным заболеванием". Массовые забои сельхозживотных фиксируются во многих регионах от Якутии до Пензенской области. В личных подсобных хозяйствах Новосибирской области и Алтайского края уничтожены тысячи коров. Для многих семей своё хозяйство — единственный источник пропитания, работы в деревнях мало и на всех не хватает. Власти заявляют о вспышке бешенства и пастереллеза, но жителям непонятно, на каком основании у них изымают скот и почему требуется его уничтожение.

Теги: Новосибирская область, Козиха, смот


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 20.03.2026 09:55 Мск В Новосибирской области завершают изъятие скота из зоны вспышки пастереллёза

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.03.2026 07:40 Мск Губернатор Новосибирской области оправдал массовый убой скота
Ранее 16.03.2026 14:48 Мск Власти Новосибирской области объявили чрезвычайное положение из-за инфекций
Ранее 16.03.2026 09:10 Мск В Новосибирске глава Минсельхоза сбежал от владелицы сотен уничтоженных животных
Ранее 10.03.2026 10:28 Мск В Новосибирской области селяне протестуют против забоя скота на фоне вспышки пастереллёза

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети