Александр Бречалов на форуме в Ижевске дал старт сбору предложений в Народную программу "Единой России" 2.0

В Ижевске во "Дворце Единоборств" прошел отчетный форум по реализации народной программы партии "Единая Россия".

Перед начало работы регионального форума участники могли ознакомиться с экспозицией материалов о поддержке в регионе участников СВО и членов их семей, была представлена видео-презентация о реализации народной программы за 5 лет, достигнутых результатах.

Открыл мероприятие Глава Удмуртии, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Бречалов.

"Наш форум называется - Есть результат. И это действительно так. В 2021 году со всей республики в партию поступали предложения и обращения от жителей Удмуртии. Их объединили в 17 направлений. И большая часть наказов уже исполнена или в стадии активной реализации. А наш главный результат - это люди и то, что с каждым годом все больше становится тех, кто говорит: "Я счастлив и горжусь, что живу и работаю в Удмуртии. Это очень важно." - подчеркнул, обращаясь к участникам форума Александр Бречалов.





Глава республики напомнил об истории создания уникального образовательно-досугового центра в Аксакшуре Малопургинского района, который в 2025 году открыл свои двери для ребят. Решение о строительстве этого уникального центра было принято в 2021 году Главой Удмуртии после обращения к нему жителей территории.

Тогда учебное заведение располагалось в обветшавшем здании детского сада, а для села был также необходим и дом культуры, и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Оптимальным решением, которое приняли власти Удмуртии, стало проектирование большого центра по принципу 6 в 1. И уже в 2024 году во время своего визита в Аксакшур Глава республики отметил, что созданному образовательно-досуговому центру в регионе пока аналогов нет.





Сейчас 6 тысяч квадратных метров – это школа на 110 учеников, детский сад на 36 воспитанников, дом культуры на 150 мест, библиотека, ФАП, спортзал и стадион с различными спортивными площадками. Кроме аксакшурцев, возможность учиться, лечиться, заниматься творчеством и спортом в новом центре получили и жители из соседних деревень Байситово, Кутер-Кутон и Куюки – всего более 1000 человек.

"Посмотрите, какой возник синергетический эффект. Директор школы - ветеран боевых действий в Афганистане создал здесь центр по патриотическому воспитанию. Приезжают дети со всего район, стадион позволяет проводить соревнования юнармейцев на высоком уровне, есть кадетский класс. Получилось место притяжения. Это наш ответ на вопрос - как удержать детей на селе, дав им возможности развития", - сказал Александр Бречалов.

Серьезные позитивные изменения в здравоохранении республики прошли в течение прошедших 5 лет.

"Это сфера, где результат измеряется спасенными жизнями. Глазовская межрайонная больница стала опорным учреждением здравоохранения для всего севера республики. По ней было более 7 тысяч обращений в народную программу. Благодаря Президенту, председателю Правительства страны были выделены очень большие средства на модернизацию больницы. Сейчас здесь кипит работа. Совсем скоро это будет современный медицинский центр. А значит будет качественное медицинское обслуживание, больше спасенных жизней, сохранения здоровья наших людей", - отметил Глава республики.

Он также напомнил об истории реконструкции больницы в Увинском районе, которая располагалась в здании 1991 года постройки. Было принято решение выделить средства на реконструкцию из регионального бюджета, сейчас готовность объекта 90%.Причем процесс модернизации организовали так, что больница ни на один день не прекращала прием пациентов. Как сказал Глава Удмуртии, после завершения реконструкции будет рассмотрен вопрос о размещении в больнице реабилитационного отделения, чтобы медпомощь была комплексной.

В сфере культуры региона также произошли качественные позитивные изменения. Так, жители областного центра обращались к Главе с вопросом о том, что на целый район Ижевска 5 лет назад нет ни одной школы искусств. Теперь работает ДШИ №3 - крупнейшее, современное учебное заведение, в котором созданы условия для развития более 700 юных талантов, функционирует единственный в Удмуртии орган, есть концертные залы, прекрасные инструменты и другое оборудование.

В 2021 году инициативная группы жителей Воткинска обратилась с просьбой благоустроить Березовский лес. Сейчас здесь создано масштабное общественное пространство "Сила леса".

Кстати, "Дворец Единоборств", в котором проходил форум, тоже создан в рамках исполнения обращения граждан. Во Дворце 7 залов для единоборств, трибуны на 1000 зрителей и масса возможностей для занятия спортом.

Александр Бречалов отметил, что создание этого Дворца - яркий пример эффективного партнерства государства и бизнеса, когда общими усилиями создается инфраструктура мирового уровня. На открытии Дворца единоборств результат был оценен лично Президентом страны.

"Сделали много, но впереди еще больше дел. Конечно, есть проекты, которые пришлось вынужденно сдвинуть, но ни от одного не отказываемся. Сегодня даю официальный старт сбору предложение в Народную программу 2.0 - план работы на следующую пятилетку", - завершил свое обращение к участникам форума Александр Бречалов.

И подчеркнул, что в условиях мирового хаоса крайне важно сохранять единство российского общества.

"Одним из наших преимуществ остается единство народа. Наша партия носит название "Единая Россия". И сила наша действительно в единстве, это надо просто осознать", - сказал Александр Бречалов.

На площадке форума выступили активные жители Удмуртии, представители разных профессий, сотрудники оборонных предприятий, труженики села, представители предпринимательского сообщества, ветераны СВО Во всех выступлениях звучала позитивная оценка тех изменений, которых добились в республике за прошедшие 5 лет в рамках выполнения народной программы.

Заместитель руководителя фракции партии "Единая Россия" в Госдуме, депутат Андрей Исаев, выступая на форуме, сказал: "Подводя итоги, можем сказать, что то, что написано на площадке нашего форума, правда - Есть результат! Народная программа доказала свою эффективность. Мы - партия Президента. Мы работаем на интересы всей страны. Даем возможность людям участвовать в формировании Народной программы. Партия берет на себя ответственность выполнения и задач на федеральном уровне, и по тем задачам, которые стоят в регионе".

На площадке форума состоялось вручение партийных билетов новым членам "Единой России", завершилось мероприятие концертом творческих коллективов Удмуртии.