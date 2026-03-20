Насилие ради промо? Площадку в ТРЦ "Гринвич" рестлеры решили использовать для своего пиара

В минувшую пятницу в ТРЦ "Гринвич" неизвестные устроили, как они это сами обозначили, реслинг-шоу. На глазах ничего не подозревающих посетителей некий мужчина в повседневной одежде и со стулом в руках внезапно набросился на прохожего со спины и стал его избивать.

Естественно, пришедшие в ТРЦ по своим делам граждане были не просто в недоумении, а испытали настоящий испуг и ужас от увиденного. По словам Марии Кутеповой, все произошло за несколько секунд: организованная группа сразу встала по периметру атриума и начала снимать постановочную драку. Охрана ТРЦ отреагировала моментально, но группа тут же извинилась, сообщила, что идет съемка, никаких претензий ни у кого нет, и покинула территорию — задерживать их не за что.

Представителя холдинга "Малышева 73", владеющего торговым центром, объяснение про съемки ролика по обоюдному согласию, естественно, нисколько не успокоило. Такое объяснение вообще вряд ли может быть оправданием публичного неадекватного поведения контентмейкеров и пропаганды насилия в общественном месте. По словам Марии Кутеповой, все произошло не на фуд-корте, где происходящее можно было бы принять за шоу, а у выхода из продуктового магазина, куда люди, в том числе пенсионеры и дети, приходят закупать товары ежедневно.

Участников силового публичного мероприятия на месте задерживать не стали, так как охрана торгового центра имеет ограниченные полномочия.

Однако позднее снятое ими видео разлетелось по соцсетям. И оказалось, что участники происшествия являются членами некоего проекта "Титан Рестлинг" и видео в Instagram* имело целью промоутировать некое мероприятие, организуемое этой группой граждан.

Отметим, что никаких предварительных согласований с руководством ТРЦ, каких-либо объявлений о предстоящем боевом мероприятии организаторы съемок промо-ролика не осуществляли. И неудивительно, что обычные посетители восприняли все как реальную угрозу своей безопасности.

Создание роликов для соцсетей не является основанием для вседозволенности и неуважения. Реслинг - очень специфическая вещь. Мы не навязываем свои правила людям, которые приходят посмотреть на это целенаправленно и воспринимают это как спорт. То, что они делают на своих площадках, нас не интересует. Но нельзя приходить с этим на чужую территорию и к аудитории, которая не выбирала быть зрителем. Пропаганда насилия в общественном месте – это уже абсолютно другая ситуация. ", - сказала Накануне.RU Мария Кутепова.

Не каждое публичное пространство является площадкой для смелых экспериментов столь неоднозначного свойства. Торговый центр "Гринвич" задумывался как место, куда люди приходят закупить все им необходимое и при этом отдохнуть, расслабиться и развлечься. ТРЦ априори считается безопасным пространством, в том числе и для совсем маленьких посетителей. И уж точно никто не в праве пропагандировать там насилие, каким бы креативным решением для продвижения собственных мероприятий это не казалось.

"Мы тратим ресурсы на работу с посетителями: это молодые люди, мамы с детьми, возрастные люди — для них вопрос безопасности важен. Категорически возражаем, когда кто-то. Я считаю, что они должны как минимум публично извиниться перед теми, кого они напугали ", - добавила представитель холдинга.

В городской полиции сообщили Накануне.RU, что хулиганов привлекли к ответственности. Там также добавили, что обращений по данному факту ни от кого не поступало, однако участников показательного шоу все же решили разыскать и опросить.

"Задержанные подтвердили, что никакого конфликта между ними не было, а "представление" они разыграли, чтобы создать вирусное видео для продвижения своего мероприятия. Все происходящее снимали на несколько мобильных телефонов якобы случайные свидетели происшествия. При этом ракурсы были выбраны так, чтобы в кадр попали баннеры с соответствующей рекламой. Правоохранители не оценили задумку и привлекли нарушителей порядка к ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. Оба гражданина задержаны в административном порядке. Полиция призывает граждан и организации соблюдать общественный порядок и заранее согласовывать подобные съемки во избежание негативных последствий", - рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Екатеринбургу.

"Рестлеры" извинились за свой перфоманс перед общественностью, добавив, что никаких намерений кому-то навредить у них не было.