На Брянщине суд признал фиктивным брак с погибшим участником СВО

В Брянской области, в городе Сельцо, суд по обращению матери погибшего участника специальной военной операции (СВО) исключил право его фиктивной супруги на получение выплат.

В 2020 г. будущий боец, отбывая срок, вступил в брак с жительницей Брянска. Близкие родственники об этом не знали. Фактические отношения между супругами отсутствовали, какой-либо помощи они друг другу не оказывали, никогда вместе не жили, совместное хозяйство не вели, супруга фамилию мужа не взяла. При заключении контракта о прохождении военной службы мужчина указал, что холост. Потом он погиб.

Прокуратура в интересах матери погибшего солдата обратилась в суд, требуя признать брак недействительным со дня его заключения. Суд удовлетворил иск, пока решение не вступило в законную силу, сообщает прокуратура Брянской области.