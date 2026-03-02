В Тюмени сменился "социальный" вице-мэр

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил о том, что со 2 марта вице-мэром города стала Яна Зубова. Она будет курировать социальный блок.

Профессиональный путь политика насчитывает 30 лет плодотворной работы. 16 из них она посвятила государственному управлению.

"Начав свою карьеру с педагогической деятельности, она достигла значительных успехов, что позволило ей впоследствии занять должность первого заместителя главы города Тобольска", - написал Афанасьев в своём telegram-канале.