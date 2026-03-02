«АльфаСтрахование» продлила действие полисов клиентов, находящихся сейчас на Ближнем Востоке

с 27 февраля 2026 г. автоматически продлила действие полисов страхования выезжающих за рубеж для клиентов, которые в настоящее время находятся на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба компании "АльфаСтрахование". Страховая защита будет действовать до момента возвращения в Россию.

Продление не влечет дополнительных расходов для застрахованных, распространяется на страховые случаи, предусмотренные договором страхования. В первую очередь речь идет о медицинской помощи при внезапных заболеваниях и иных неотложных состояниях. Организация помощи осуществляется через сервисную компанию, контакты которой указаны в полисе.

Если поездка отменена в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, договор страхования можно расторгнуть. Для этого необходимо обратиться к агенту или менеджеру, у которого был приобретен полис, либо воспользоваться личным кабинетом на сайте «АльфаСтрахование».

Для туристов с действующим полисом, которые были вынуждены задержаться в странах Ближнего Востока во время пересадки или стыковки на другой рейс и не могут вовремя добраться до места запланированной поездки, компания рекомендует самостоятельно продлить страховку.