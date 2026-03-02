"Энгельс Электроинструменты" вошёл в состав активов холдинга АО "Е1 Групп"

25 февраля 2026 года завод ООО «Энгельс Электроинструменты» вошёл в состав активов холдинга АО «Е1 Групп». АО «Е1 Групп» нацелено на расширение производства профессионального электроинструмента на базе завода в городе Энгельс, а также развитие производственно-технической платформы завода при поддержке широкой сети дистрибуции компании Distribution for Construction (эксклюзивный дистрибьютер бренда DongCheng – лидера профессионального электроинструмента на рынке Китая) и комплексных логистических решений NOYTECH Supply Chain Solutions (международная группа компаний, обеспечивающая управление цепями поставок и полное сопровождение логистики продукции). Партнером проекта в области ИТ-инфраструктуры и технических решений станет ГК Softline.

Завод сохранил технологические и производственные компетенции. Сейчас на предприятии работают 210 сотрудников, 96% которых были сотрудниками международного концерна Bosch.

Как сообщает в пресс-релизе компании, стратегия развития предусматривает создание новых рабочих мест в Саратовской области.

Производственные мощности, расположенные на территории г. Энгельс Саратовской области с августа 2025 года, выпускают профессиональный электроинструмент под брендом «ЭНГЕЛЬС». Продукция ориентирована на профессиональных пользователей, а также на крупных корпоративных клиентов и государственных заказчиков в области ремонта, строительства и промышленности.

«Вхождение завода в холдинг АО «Е1 Групп» и партнерская поддержка отраслевых лидеров в сочетании с нашим многолетний опытом производства электроинструмента в составе международного концерна Bosch — это новый импульс для развития предприятия и создания конкурентоспособной отечественной продукции мирового уровня, — отмечает Сергей Закора, генеральный директор ООО «Энгельс Электроинструменты».

Завод по производству электроинструментов в г. Энгельс был открыт международной компанией Bosch в 2008 году. На пике своего развития предприятие выпускало 1,5 млн единиц инструмента в год, из которых более 500 тыс. поставлялось на российский рынок, остальное на экспорт.

Реализация стратегии группы компаний осуществляется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.