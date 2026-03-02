Программа помощи молодым астраханским семьям продолжается, уже 32 семьи улучшили свои жилищные условия

В агентстве по делам молодежи Астраханской области рассказали о реализации госпрограммы, направленной на обеспечение молодых семей жильем, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья».

Региональная программа предполагает единовременную выплату на улучшение жилищных условий, которую можно направить на покупку частного дома или квартиры: готовых или строящихся. Кроме того, сертификат может быть использован на погашение ипотеки или в качестве первого взноса по ней.

Астраханцы возрастом до 35 лет могут претендовать на выплату и в том случае, если это полная семья, и в том случае, когда семья с одним родителем.

За последние 4 года, используя возможности программы, жилищные условия улучшили более 30 молодых семей Приволжского района. Так, недавно в рамках муниципальной программы жилищный сертификат получили супруги Утебовы из села Семибугры Камызякского района.

"Такая мера государственной поддержки - большое подспорье для нашей семьи. У нас подрастают трое детей. Средства планируем вложить в покупку недвижимости", - прокомментировали Утебовы.

Решение о включении молодой семьи в список участников мероприятия принимает орган местного самоуправления по месту регистрации.